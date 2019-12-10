İşte Şehir Üniversitesi hakkındaki saklanan gerçek!

Son günlerde gündemi İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden mağduriyet algısı yaratarak siyasi prim peşine düşen Ahmet Davutoğlu ve sırf siyari iktidarı suçlamak için arkasına takılan CHP'lilerin yalanları bir hayli meşgul ediyor. Üniversite hakkında bin bir yalan havada uçuşurken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür krizin arkasındaki gerçekleri açıkladı.

İşte Övür'ün o ifadeleri:

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Davutoğlu ve ekibinin İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaratmaya çalıştığı algıyı adeta ifşa etti. Övür, krizin ardındaki gerçekleri tek tek sıraladı.

Son dönemde "mağduriyet" üzerinden siyaset yapmak moda oldu. Eğreti dursa da birçok yeni siyasi aktör, zaman zaman "engelleniyoruz" gibi iddialarla haber olmaya çalıştı. Bir kısmı oldu da. Ama dikkat edin hiçbiri yeni bir siyasi çıkışla tartışılmadı.

GÜNDEME TAŞIYAN YİNE SİYASETLERİ DEĞİL...

Hâlâ da ekonomiden dış politikaya, ortaya çıkan siyasi aktörlerin hiçbiri CHP'nin "Ekonomide batıyoruz veya Akdeniz'de ne işimiz var" tezinin ötesine geçmiş değil.

Şimdi bu muhalefet aklını, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve çevresi de kullanıyor. Yeni bir parti için yola çıkarken onları gündeme taşıyan yine siyasetleri değil, bir vakıf üniversitesindeki uygulamaları.

SİYASET ÜRETEMEYENLERİN SIĞINDIĞI...

Günlerdir Şehir Üniversitesi efsanesi üzerinden bir rüzgar estiriliyor. Partinin kurucularından olacağı söylenen bir yazar, gözünü karartarak şöyle bile yazabiliyor;

"Konu, İstanbul Şehir Üniversitesi'ni batırmaya yönelik hamle..."

Hayret, bu üniversite batırılırsa Davutoğlu parti kurmaktan vaz mı geçecek? Ya da batmazsa o üniversite iktidar yolunu mu açacak? Bu yaklaşım, siyaset üretemeyenlerin sığındığı klasik argümanların ötesine geçmiyor ve gerçeği de yansıtmıyor.

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