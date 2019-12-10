‘Karşımızda susuyor ama NATO’da konuşuyor’

İSLAM İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde konuşan Başkan Erdoğan, ‘İslami terör’ ifadelerini kullanan Fransa lideri Macron’a tepki gösterdi. MACRON'UN karşısında susup NATO'da konuştuğunu söyleyen Erdoğan, "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeleri ve yaptıkları insani yardımları anlatan Erdoğan, 'İslami terör' ifadelerini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi. Batıda yükselen İslam düşmanlığını eleştiren Erdoğan, "Yaşanan sıkıntıların bir kısmı doğrudan cana ve mala saldırı şeklinde. Bir kısmı sinsi asimilasyon politikaları görünümünde, bir kısmı ise körü körüne düşmanlık biçiminde tezahür ediyor. Sonuçta mağdur olan hep Müslümanlar. Biz bunlara ses çıkarmadığımız sürece daha çok dayak yeriz" ifadelerini kullandı.



'KAÇ KERE SÖYLEDİM'

Macron'a tepki gösteren Erdoğan, "Son NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı hala kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. İslam kelime anlamı itibariyle barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor sonra NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun. Niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu böyle bilesin" ifadelerini kullandı.



'BOYNUMUZUN BORCU'

Konuşmasında, bölgede yaşanan krizler sebebiyle milyonlarca çocuğun öksüz ve yetim kaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Suriye'de, Somali'de, Sudan'da, Irak'ta olanlar ortada. Bunlar hep İslam ülkelerinde devam ediyor. Böl, parçala, yut anlayışı ile emperyalist anlayış devam ediyor. Bir kısmının diğer ülkelere götürülüp hiç arzu etmediğimiz şekilde bu yavruların yetiştirildiğini duyuyoruz. Bu çocukların suç örgütleri tarafından istismar edildiğini biliyoruz. Müslümanlar olarak kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu. Yetimhane benzeri yapılardan ziyade ailelerin sahip çıkmasıyla bu çocukları topluma kazandırma konusunda bir seferberlik başlatmalıyız" diye konuştu.



'AB VE ARAP ÜLKELERİ KAPILARINI KAPATTI'

TÜRKİYE'NİN Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptığı çalışmaları detaylarıyla anlatan Erdoğan, "Sınır hattında 1 milyon kişiyi iskan edebileceğimiz yerleşim yerleri ile ilgili çalışmalara başladık. NATO zirvesinde bütün liderlere plan projeleri dağıttım. Ne yazık ki buralarda biz de destek veririz diyenleri henüz göremedik. Ekonomik bakımdan bizde çok daha iyi olan AB ve bazı Arap ülkeleri sınırları kapatırken biz ekmeğimizi bölüşmekten çekinmiyoruz. Toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü yüklenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açık. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projesine gereken destek verilecektir" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE, ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞME KATEGORİSİNE GİRDİ'

BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi raporunu da değerlendirdi. Erdoğan, "Rapora göre Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başarmış oldu. Bundan sonra inşallah daha yüksek derecelere de ulaşacağız" dedi.



LİBYA İSTERSE ASKER GÖNDERİRİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeynep Bulut Şenel, Pelin Çift ve Serdar Karagöz'ün sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Libya ile imzalanan tarihi mutabakata ilişkin, "Türkiye hem karşı kıyı ülkesi olan Libya ile anlaşarak uluslararası deniz hukukuna uygun davranmıştır hem de Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Yunanistan'ı çıldırtan bu. Yunanistan'ın itiraz edebileceği bir boşluk yok" diye konuştu. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya isterse her türlü desteği vermeye hazırız. Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim. Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu.



BİZİM ONAYIMIZ OLMADAN AKDENİZ'DE ADIM ATAMAZLAR

LİBYA ile Doğu Akdeniz Mutabakatı hakkında da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz tehditlere aldırmadık. Bu mutabakatla Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı. Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz. İçerde ve dışarda bu mutabakattan rahatsız olanlar var. Bir sondaj gemisi daha alacağız, uluslararası sularda da çalışmalar sürecek. Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Çıldırtan da bu. Yunanistan ile diyalog yollarını açmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.