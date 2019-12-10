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Kayyumları eleştirdi sıraları alkışladı

Kayyumları eleştirdi HDP sıraları alkışladı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

lideri , 'nda bütçe teklifi üzerine konuştu. Konuşmasında 'li belediyelere atanmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, destekçisi olan HDP sıralarından alkış aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe teklifi üzerine konuştu. Konuşmasında HDP'li belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, PKK destekçisi olan HDP sıralarından alkış aldı. Kılıçdaroğlu, "Kayyumlara birlikte isyan etmeliyiz" diyerek teröre destek verenlerin yanında durdu!..
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