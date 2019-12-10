CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe teklifi üzerine konuştu. Konuşmasında HDP'li belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, PKK destekçisi olan HDP sıralarından alkış aldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe teklifi üzerine konuştu. Konuşmasında HDP'li belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, PKK destekçisi olan HDP sıralarından alkış aldı. Kılıçdaroğlu, "Kayyumlara birlikte isyan etmeliyiz" diyerek teröre destek verenlerin yanında durdu!..
Kayyumları eleştirdi HDP sıraları alkışladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.