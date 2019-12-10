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İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Genel Başkan Yardımcısı , partisinin İl Başkanı 'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.
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