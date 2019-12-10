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‘Sıkıyönetim komutanı’ Arı’ya

‘Sıkıyönetim komutanı’ Arı’ya müebbet hapis
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler tek tek cezalandırılıyor. FETÖ elebaşı 'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde adı " sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski tuğgeneral da cezalandırılan isimler arasında yer aldı.

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler tek tek cezalandırılıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde adı "Edirne sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski tuğgeneral Hidayet Arı da cezalandırılan isimler arasında yer aldı. Darbe gecesi zırhlı aracın kışladan çıkartılması talimatını veren eski 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Arı'ya müebbet hapis cezası verildi.
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