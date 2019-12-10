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’ta hain saldırı

Şırnak’ta hain saldırı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

tarafından, 'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan mevkisinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı tespit edildi.

ŞIRNAK İdil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

KAHREDEN DETAY
PATLAMADA şehit olan PAMİT Komutanı Esra Çevik'in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. 'Barut kokusu, parfüm kokusu' başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor. Şehit olan diğer ismin ise, Samsunlu Uzman J. V. Kad. Çvş. Kemal Sayar olduğu açıklandı.

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