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’nin terörist olduğunu bütün dünya bilecek”

“YPG’nin terörist olduğunu bütün dünya bilecek”
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Savunma Bakanı , 'na gündemi değerlendirdi. Terör meselesiyle ilgili konuşan , " ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. En son yapılan taviz değil. Yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. İki planın aynı anda yayınlanmasında mutabık kaldık. Makul isteklerimizden geri dönmemiz mümkün değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. teröristtir, YPG'nin 'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek" ifadelerini kullandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'na gündemi değerlendirdi. Terör meselesiyle ilgili konuşan Bakan Akar, "NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. En son yapılan taviz değil. Yeniden değerlendirilmesine fırsat verdik. İki planın aynı anda yayınlanmasında mutabık kaldık. Makul isteklerimizden geri dönmemiz mümkün değil. Biz sabırla bildiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. YPG teröristtir, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek" ifadelerini kullandı.

TANK PALETİ ÜRETİLİYOR
Bir soru üzerine, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Tank Paleti Fabrikası ile ilgili gerekirse bilgi sunabileceklerini de kaydeden Akar, "Burada gizli saklı bir şey yok. Yanlış bir algı var, tank üretilmiyor. Tank paleti üretiliyor. Bizim bir an önce tanka ihtiyacımız var. Bu konuda tankın yapılması için elimizden gelen neyse bunu hep birlikte milletçe yapmamız lazım" dedi.

"PATRİOT DA ALABİLİRİZ BU İHTİYACA BAĞLI"
ABD ile yaşanan F-35 gerilimine değinen Bakan Hulusi Akar, "F-35'in ortağıyız. Bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. Bu durum çözülmezse doğal olarak arayışlara gireriz. S-400'ler şu anda kuruluyor. Trump'ın da desteğiyle sorunun çözülmesini istiyoruz. Patriot da alabiliriz, bu durum ihtiyaçlara bağlı. Bu işin mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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