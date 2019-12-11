AK Parti’den katamaran sorusu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda filosuna kattığı katamaran gemilerinin bazılarının iskelede bağlı durmasına rağmen 2020 yılında 4 adet yolcu vapuru kiralama ihalesine çıkması mecliste gündeme geldi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda filosuna kattığı katamaran gemilerinin bazılarının iskelede bağlı durmasına rağmen 2020 yılında 4 adet yolcu vapuru kiralama ihalesine çıkması mecliste gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bu durumun cevaplanması için soru önergesi veren AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, önergesini sesli okudu. Katamaran gemilerin çalışmamasının nedenini soran Çalışkan, "Gemiler iskelede beklerken ihale ile deniz taşıtı kiralanması kamu zararı oluşturmayacak mı?" dedi. Çalışkan'ın ilettiği 9 ana başlıklı soru önergesinde, "Katamaran tipi yolcu teknelerinin iskelelerde bağlı kalmasının nedeni nedir? " diye soruldu.

'YETERLİ GEMİ YOK MU?'

2019 yılında İzmir Körfezi'nde büyükşehir belediyesi adına özel bir şirketin ihale kazanarak taşımacılık yapma sebebinin yeterli gemi bulunmaması olup olmadığını da soran Çalışkan'ın önergesinde, "Eğer sebep bu ise katamaranlar neden iskelede bağlı bulunmaktadır? 2020 yılı için 11 Aralık 2019 tarihinde yolcu taşımacılığı için yeniden ihaleye çıkılmaktadır. Gerekçesi nedir? Eğer elimizde yeterli sayıda gemi var ise ihale ile deniz taşıtı kiralanması kamu zararı yaratmaz mı? 2012 yılında yapılan katamaran alımı ile ilgili ihalede arızaların onarımı için İzmir'de tersane kurulması ile ilgili bir madde var mıdır? Var ise bu tersane kurulmuş mudur? Bu tersane kurulmadı ise gemiler onarım için Yalova'ya mı gitmektedir? Eğer Yalova'ya gidiyor ise gemilerini masraf



LGBTİ TARTIŞMASI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Mecliste Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tartışması çıktı. AK Parti'nin komisyon isminin 'Kadın Erkek Eşitliği' ya da 'Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği' şeklinde değiştirilmesi önerisi mecliste reddedildi. AK Partili Burçin Kevser İp, Başkan Soyer'in geçmiş dönemde imzaladığı LGBTİ protokolünü ve LGBTİ derneklerine desteğini hatırlatarak, "Bizim problemimiz aile, çocuk ve buna yönelmiş tehditler. Biz bu noktada bir aksiyon almanızı istiyoruz" dedi. Soyer ise, "Bu toplumda bir cinsiyet eşitsizliği var. Hata dilimizde var. Erkek egemen, eril bir dilden kurtulmamız Tunç Soyer lazım" ifadelerini kullandı.ları kimin tarafından karşılanmaktadır? İş bitirme oranının yüzde 45 belirlenmesinin özel bir nedeni var mıdır? Oranın yüksek tutulması idare lehine rekabet koşullarının oluşmasını olumsuz etkilemez mi?" soruları da yer aldı.

MERT ALPDÜNDAR