Alman eski Cumhurbaşkanı’na ‘İngilizce konuşun’ dediler

TÜSİAD’IN düzenlediği ‘Çin’i Anlamak Çin ile İş Yapmak’ konulu konferansa Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. ANCAK Almanca-Türkçe çevirmen olmadığı için İngilizce konuşması istenen Wulff, kürsüden inmek zorunda kaldı.

TÜSİAD'IN düzenlediği ve Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un davet edildiği konferansta çevirmen skandalı yaşandı. "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansta çıktığı kürsüde Almanca konuşan Wulff'un yanına gelen görevli kadın, Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Bunun üzerine Wulff, "Umuyorum gelecek yıl çevirmen ile konuşma yapabilirim. Bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum, benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyerek kürsüden indi.