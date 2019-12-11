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'deki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama

Balıkesir'deki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama

11.12.2019, 09:19

'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Doğa Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." dedi.

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