Balıkesir'deki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama

Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." dedi.