Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6.Kadın Şurası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Nobel ödülü ile ilgili "Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Kadınların siyasette oranını yüzde 4,5'ten yüzde 17'ye çıkardık. Bundan sonraki seçimlerde kadınların daha yüksek oranlarla temsili için çalışacağız. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, tüm kadınların siyasette daha fazla yer almalarını bekliyorum. Siz isteyeceksiniz mücadele edeeksiniz biz de destek vereceğiz ve inşallah başaracağız." dedi

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İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AK PARTİ'NİN BAŞARISINDAKİ...

Hayatın her alanında başarılı olan kadınların siyasette de hedefledikleri yere geleceğine yürekten inanıyorum. AK Parti'nin başarısındaki en önemli nedenlerinden biri kadınların gönlüne girebilmiş olmasıdır.

ESMA KOMUTAN MESAJI

Birileri yıllarca kadınların ismini istismar ederek kendine siyasi rant peşine düştü. Komutanları 'Esma Astsubay için onun kadar cesur olan hemen hemen yoktu.' diyor. Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya nice kadın kahramanlarımız sayesinde istiklalimizi kazandık. Daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarıdır.

Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu.

NOBEL ÖDÜLÜ TEPKİSİ

Terör sevicilerini ne ile izah edeceğiz. Van'daki katliamlardan bahsetmezler, stadyumun hemen yanındaki 41 şehidimizden bahsetmezler. Biliyorsunuz bir Nobel skandalı yaşandı. Bu ödül bir vampirler ordusunun oluştuğunu gösteriyor. Nobel tamamen teröristlere ödül veriyor. Bu ödül Aziz Sancar'a, Orhan Pamuk'a verilen ödül değildir. Kimseyi aldatmayacaksınız.

100 GÜNÜ GERİDE BIRAKTIK

Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada burada vereceksiniz. Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık.

Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur. Tüm dünyayı bu annelerin haklı duruşuna destek vermeye devam ettik. Ama işlerine gelmiyor

NOBEL ÖDÜLÜ TEPKİSİ

Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.

Medeni bir dünya için Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür

Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz"