Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.55'te başladı.

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nden döndükten sonra ilk kez Kabine ile bir araya geliyor. Terörle mücadele, dış politika ve ekonomi başlığı öne çıkıyor.



BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında bazı bakanların çalışmalarına iklişkin sunum yapması bekleniyor. Toplantıda ayrıca geride kalan bir yılın değerlendirileceği de bildiriliyor.

KADIN CİNAYETLERİ BAŞLIĞI DA MASADA

Son dönemlerde toplumda büyük yankı uyandıran kadın cinayetleri de Kabine toplantısında masada olacak.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPACAK

Saatler 19:00'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapması bekleniyor.