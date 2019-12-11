Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar

Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Uluslararası düzeyde devam eden temaslarda önümüzdeki hafta Cenevre'de mülteci krizi konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Yükseliş trendinin memnuniyet verdiğini ifade etmeliyim. Güven endeksleri yukarı doğru hareketlenmiş durumda. Turizm gelirleri de giderek artıyor. 50 milyon turist hedefi artık çok uzak değil.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahiplerini bulacak.

Suriye ve Libya'ya yaşanan gelişmeler önemli başlıklar oluşturuyor. Barış Pınarı'ndan sonra yaptığımız iki önemli anlaşma var.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin sınırımızdan tamamen uzaklaştırılması, güvenli bölge için çalışmalarımız devam ediyor. Eş zamanlı olarak mültecilerin evlerine güvenli şekilde dönmesi için ilgili kurumlar detaylı çalışmalar sürüyor. Güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde dönecekleri bir çalışma yapıyoruz.

Başkan Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

İran ve Rusya tarafına gerekli telkinleri yaptık. Nihai olarak Suriye'de çözüm bir siyasi geçiş ile gerçekleşecek.