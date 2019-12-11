Nobel’e soykırım bulaştı!

SREBRENITSA katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’te aldı. Tören öncesi dışarıda toplanan kalabalık, Bosna soykırımını inkar eden, Sırp lider Milosevic’e hayran olduğunu açıklayan Handke’nin ödül almasını protesto etti. Türkiye’den de tepkiler geldi.

BOSNA'DAKİ soykırımı inkar etmesi nedeniyle büyük tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin de aralarında bulunduğu 2019 yılının Nobel sahipleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödüllerini aldı. Törene Handke'ye tepki olarak Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.



TÖREN ÖNCESİ PROTESTO

Stockholm'deki ödül töreni öncesinde dışarıda toplanan bir grup, Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Gösteride, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin kararını gözden geçirmesi talep edildi. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ise, "Handke bilinçli bir şekilde katledenlerin yanında durdu. Kendisi 'vampir aydınlar' kategorisinde" ifadelerini kullandı..



TÜRKİYE'DEN İNSANİ TEPKİ

SKANDAL isme ödül verilmesine Türkiye'den de üst üste tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, "Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milosevic'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.