‘Öğrencilerin lehine adım atacağız’

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Başkan Erdoğan gençlere müjdeler verdi. KYK borçlarıyla ilgili soru üzerine Erdoğan "Tüm öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşallah atacağız" yanıtını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü" Münasebetiyle Gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin gündemini değerlendiren Başkan Erdoğan'a, "KYK borçlarının silinmesi gündeminizde var mı?" sorusu yöneltildi. Bu soru salondan da alkış aldı. Erdoğan, bu konuyla ilgili, "Bilmiyorum buna nasıl baskı diyelim. Değerli arkadaşlar bu konu bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da inşallah atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ama geri ödemek koşuluyla alıyor. Bursun ödeme durumu yok. Bu atılacak adımda tüm borçlu olanların beklentisi tamamının silinmesi. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da; kredi olayı ya kalkacaktır sadece burs veme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp ona göre adımlarını atacağız" açıklamasını yaptı.



OLMAZSA OLMAZLAR

"Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Hak, hukuk, adalet. Bizim olmazsa olmazımız kavramlarımızdır. İşin tabii ekonomik boyutu da var. Alınan mesafeler çok açık ortada. İstediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak" dedi. Beğendiği ve örnek aldığı liderlerin kim olduğu sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir. Hak, hukuk, adalet dediğimizde hepsi onda var. Ardından adalet dediğimiz zaman Hazreti Ömer çok önemli. Çağımıza yaklaştıkça Osmanlı'da, Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyet'in kuruluşunda Gazi'nin öncülüğü var. Bunlar dönemlere damgalarını vurmuşlar. Avrupa'da şu anda ciddi manada lider boşluğu var. Fakat başbakanlığımın ilk döneminde beğendiğim lider Almanya'nın Şansölyesi'dir" açıklamasını yaptı.



'LİBYA İSTERSE ASKER GÖNDERİRİZ'

YUNANİSTAN, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs'ın Türkiye karşısında bir olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz Libya ile beraber olduk. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu. Kaddafi döneminde başlayan bu süreç, Kaddafi'nin ölümüyle sekteye uğramıştı. Bundan sonra yolumuzu almaya devam edeceğiz. Asker gönderme konusunda da şu anda Rusya'dan bir güvenlik şirketi söz konusu. Bu şirket oraya güvenlikçilerini göndermiş vaziyette. Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa, o zaman Libya'ya da aynı şekilde elemanlarımızı gönderebiliriz. Bunlar bizimle böyle bir güvenlik anlaşmasını imzaladıktan sonra zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.



"NOBEL'İ BANA VERİRLERSE ALMAM"

NOBEL Edebiyat Ödülü'nün Sırp kasabı hayranına verilmesiyle ilgili fikri sorulan Başkan Erdoğan, "Nobel, kendini tüketmiştir. Kendini bitirmiştir. Türkiye olarak da bu törene kesinlikle katılmayacağımızı, sözümüzün geçtiği bütün dost ülkelerden de törene katılmamalarını özellikle istedik. Nobel, bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Bana Nobel Barış Ödülü verilirse almam" dedi.



BİR AİLE DAHA OĞLUNA KAVUŞTU

DİYARBAKIR'DA PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan 58 aileden biri olan Hatice- Abdulkadir Ceylan çifti, çocukları Cafer'e kavuştu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Ceylan, ailesiyle görüştürüldü. Başkan Erdoğan da aile ile görüntülü konuştu ve "Allah mutluluğunuzu daim eylesin" temennisinde bulundu.



'UTANÇ VERİCİDİR REZALETTİR'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'nda da Nobel ödülü hakkında konuştu ve şunları söyledi: Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste verilmiştir. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, destekleyen hatta öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi utanç vericidir, rezalettir. Bu şahsın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği 10 Aralık'ta ödüllendirilmesi ayrı bir garabettir. Soykırım heveslilerini ödüllendirmek yeni cinayetlere, yeni ırkçı saldırılara, yeni soykırımlara icazet vermektir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler 25 yıl önce Bosna'da işlenen soykırıma da ortak olmuşlardır.



KALPAK, KILIÇ VE KEMER HEDİYE EDİLDİ

'Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a; kalpak, kılıç ve kemerden oluşan takım takdim edildi.