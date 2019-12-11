‘Sıfır atık uygulamasıyla hedef 100 bin istihdam’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ASELSAN'ın Macunköy tesislerinde düzenlenen "ASELSAN Sıfır Atık Projesi Lansman Töreni"ne katıldı.

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ASELSAN'ın Macunköy tesislerinde düzenlenen "ASELSAN Sıfır Atık Projesi Lansman Töreni"ne katıldı. Türkiye'nin millî teknoloji üreten en büyük kuruluşlarından ASELSAN'ın, ülkenin göz bebeği kuruluşlarından biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, özgün ürünleri ihraç edebilen dünyanın sayılı sanayi şirketlerinden biri olması nedeniyle ASELSAN ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti. 2019 yılsonu için 25 bin kamu binasında sıfır atığa geçme hedefini iki ay önce tamamladıklarını kaydeden Emine Erdoğan, "İnşallah 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atık projesini hayata geçirmiş olacağız. Sıfır atık uygulamasıyla yıllık 20 milyon dolar kazanç ve 100 bin kişiye istihdam hedefliyoruz" dedi.