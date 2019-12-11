Türkiye’nin hamleleri İngilizleri korkuttu

İNGİLİZ The Times gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı hamlelerinin, Avrupa ülkelerini korkuttuğunu yazdı.

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz kararlılığı, Avrupa ülkelerini korkutmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla, ABD ve Avrupa'dan gelen tüm tehditlere rağmen bölgedeki sondaj çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin bu hamleleri, İngiliz basını tarafından mercek altına alındı. Ülkede yayın yapan The Times gazetesi, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlıklı bir haberi okuyucularına sundu.



HABERDE, Türkiye'nin attığı adımların Avrupa Birliği tarafından tepkiyle karşılandığına yer verildi. Haberin devamında ise "Türkiye, üçüncü sondaj gemisini göndererek AB'ye meydan okuyacak" denildi.