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’nin hamleleri korkuttu

Türkiye’nin hamleleri İngilizleri korkuttu
Giriş Tarihi: 11.12.2019

İNGİLİZ gazetesi, ’nin ’deki kararlı hamlelerinin, Avrupa ülkelerini korkuttuğunu yazdı.

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz kararlılığı, Avrupa ülkelerini korkutmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği kararlılıkla, ABD ve Avrupa'dan gelen tüm tehditlere rağmen bölgedeki sondaj çalışmaları hız kazandı. Türkiye'nin bu hamleleri, İngiliz basını tarafından mercek altına alındı. Ülkede yayın yapan The Times gazetesi, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlıklı bir haberi okuyucularına sundu.

HABERDE, Türkiye'nin attığı adımların Avrupa Birliği tarafından tepkiyle karşılandığına yer verildi. Haberin devamında ise "Türkiye, üçüncü sondaj gemisini göndererek AB'ye meydan okuyacak" denildi.
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