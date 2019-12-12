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Bütçe görüşmelerinde provokasyonu

Bütçe görüşmelerinde CHP provokasyonu
Giriş Tarihi: 12.12.2019

TBMM'DEKİ 2020 yılı bütçe görüşmelerinde tank palet fabrikalarına ilişkin sıralarından skandal açıklamalar geldi. CHP'li vekillerin provokatif açıklamaları devam edince görüşmelere ara verildi.

TBMM'DEKİ 2020 yılı bütçe görüşmelerinde tank palet fabrikalarına ilişkin CHP sıralarından skandal açıklamalar geldi. CHP'li vekillerin provokatif açıklamaları devam edince görüşmelere ara verildi. CHP'li vekillerin tank palet fabrikalarına ilişkin skandal açıklamalarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması sırasında CHP sıralarından sataşmalar oldu. Tartışmaların büyümesi üzerine görüşmelere 10 dakika ara verilirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik arada da sürdü ve bazı vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.
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