Dağdaki teröriste annelerden mektup

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Mülki İdare Amirleri'ni Bakanlıkta bulunan Anadolu Restoran'da kabul etti. Burada yaptığını konuşmada çeşitli açıklamalarda bulunan Soylu, terör konusuna da değindi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Mülki İdare Amirleri'ni Bakanlıkta bulunan Anadolu Restoran'da kabul etti. Burada yaptığını konuşmada çeşitli açıklamalarda bulunan Soylu, terör konusuna da değindi. Dağdaki teröristleri sadece ikna heyetleriyle getirmediklerini başka yöntemler de kullandıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Dağlara, mektuplar ve broşürler atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz. Onların Kurban ve Ramazan bayramlarında aileleriyle olmalarının ne kadar önemli olduğunu her yörenin kendine has özellikleri ve deyişleriyle gerçekleştiriyoruz. Bunların sonucunu almaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Teröristleri ikna noktasında farklı yöntemler kullandıklarını bildiren Bakan Soylu, bunların bilimsel olarak yürütülen yöntemler olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR'DA HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelerin eyleminin 100'üncü gününe girdiğini belirten Bakan Soylu, "Bu işin işaret fişeğini çakan, sürükleyen de elbette ki bir kadın ve anne iradesidir. 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olmuş bir terör örgütüne karşı ses yükselten, evlatlarını isteyen, terörü lanetleyen, ısrar eden, meselesine sahip çıkan bir kadın iradesine Türkiye 100 gündür şahit olmaktadır. Yıllarca kadını ve genç kızlarımızı istismar eden PKK terör örgütü. 'Kadını özgürleştireceğiz' diye dağlara çıkartıp orada eline silah verip, onu kendi ülkesine, milletine ve devletine karşı hale getirenlere bu 100 gündür büyük bir ders verilmektedir" diye konuştu.



3 PKK'LI TESLİM OLDU

TERÖR örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı yakınlarına gelerek jandarma ekiplerine teslim oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesine getirilen teröristlerin ifadelerinin alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.