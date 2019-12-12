Gaziemir’de çöp krizi

GAZİEMİR Belediyesi'nin çöp toplama işlerini yapan yüklenici Şeker Petrol Firması, 9 aylık alacağını alamadığı iddiasıyla kontak kapattı. Şantiyeden kamyonlarını çıkarmayan şirket, Belediye Başkanı Halil Arda'yı ödeme yapma sözünü yerini getirmeye davet etti.

GAZİEMİR Belediyesi'nin çöp toplama işlerini yapan yüklenici Şeker Petrol Firması, 9 aylık alacağını alamadığı iddiasıyla kontak kapattı. Şantiyeden kamyonlarını çıkarmayan şirket, Belediye Başkanı Halil Arda'yı ödeme yapma sözünü yerini getirmeye davet etti. Buna Gaziemir Belediyesi'nden sert yanıt geldi. Gaziemir Belediyesi yaptığı açıklamada, firmanın suç işlediği ve bu konuda etkilenen Gaziemirlilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Belediyenin temizlik ihalesini alan ve daha önceki dönemde 91 bin metrekarelik Sarnıç Piknik Alanı da tahsis edilmiş olan bu firma, bu alana yapmayı taahhüt ettiği macera parkı ve paintball tesisiyle ilgili bugüne kadar bir çivi bile çakmamıştır. Şeker Petrol Firması, Sarnıç'taki Piknik Alanı'yla ilgili tahliye kararı vermemizin ardından belediyemizin verdiği kararı değiştirmesi için çöp toplamayarak belediyeyi tehdit ediyor, halkımıza karşı suç işliyor" ifadeleri kullanıldı.