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merkezli yılbaşı öncesi operasyonu

İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

12.12.2019, 09:01

merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonunda tonlarca sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, aylarca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde önceden belirledikleri üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese baskın düzenledi.

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