  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Ödül, soykırımı unutturamaz

Ödül, soykırımı unutturamaz

Ödül, soykırımı unutturamaz
Giriş Tarihi: 12.12.2019

ve , Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar 'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini eleştirerek, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. 'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini eleştirerek, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödül, soykırımı unutturamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN