Ödül, soykırımı unutturamaz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini eleştirerek, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesini eleştirerek, "Bosna soykırımını inkar eden bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildi. İnsan Hakları Günü'nde verilen bu ödül, hiçbir soykırımı unutturamaz. Bu tarz konular da ödüller ile aklanamaz" dedi. ZÜBEYDE YALÇIN (ANKARA)