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hazırlığındaki terörist yakalandı

Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
Giriş Tarihi: 12.12.2019

, Suruç Belediye Başkan 'a hazırlığındaki Suriyeli uyruklu 'lı terörist Mazlum ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'a suikast hazırlığındaki Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist Mazlum Muhammed Ali ile ona yardım ve yataklık yapan 3 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi. Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü."
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