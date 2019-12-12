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Teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı

Teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı
Giriş Tarihi: 12.12.2019

sınırından 'ye giriş yapan terörist, Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı. Ekipler, isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı gözaltına aldı

İRAN sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı. Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı gözaltına aldı. Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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