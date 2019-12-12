Türkiye ve Libya denklemin içinde

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de Libya mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi.

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de Libya mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mutabakatın devreye girmesi ile birlikte Antalya'dan Trablus'a kadar olan bölgede yapılacak tüm hidrokarbon arama, üretim faaliyetleri ile boru hattı projelerinin iki ülkenin iznine tabi olacağını belirterek, "Ülkemizi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon denklemi dışında tutma çabaları vardı. Bu hamle ile Türkiye ve Libya birlikte denklemin içerisine girdik" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK (ANKARA)