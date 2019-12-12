  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türkiye ve Libya denklemin içinde

ve denklemin içinde

Türkiye ve Libya denklemin içinde
Giriş Tarihi: 12.12.2019

'NİN 'de mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki denklemini değiştirdi.

TÜRKİYE'NİN Doğu Akdeniz'de Libya mutabakatı ile attığı stratejik adım bölgedeki enerji denklemini sil baştan değiştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mutabakatın devreye girmesi ile birlikte Antalya'dan Trablus'a kadar olan bölgede yapılacak tüm hidrokarbon arama, üretim faaliyetleri ile boru hattı projelerinin iki ülkenin iznine tabi olacağını belirterek, "Ülkemizi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon denklemi dışında tutma çabaları vardı. Bu hamle ile Türkiye ve Libya birlikte denklemin içerisine girdik" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK (ANKARA)

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye ve Libya denklemin içinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN