‘Vampir aydına Nobel verdiler’

Başkan Erdoğan, “Medeni bir dünya için Nobel’in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası programına katıldı. 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye verilmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: "Bir Nobel skandalı yaşandı. Özellikle Nobel skandalı ile ilgili Begoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de tabii ki bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır."

"Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez" diyen Erdoğan, "Tamamiyle siyasallaşmış bir örgüt, terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüt. Sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi ikna etmez. Bu verdiğiniz ödül bir Aziz Sancar hocamıza verilen bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

HATIRA FOTOĞRAFI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. Başkan Erdoğan, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

CESUR VE MAHARETLİ

Erdoğan, Şırnak'ta imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen PAMİT Komutanı Astsubay Esma Çevik'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve Esma astsubay sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Esma astsubayımız ile ilgili komutanlarımız ve içişleri bakanımın şu tespitleri ilginçtir. Özellikle bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan hemen hemen yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, Şura'ya katılan kadınlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

41 ŞEHİTTEN BAHSETMEZLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteği ile bulunan ve şu anda bizim hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz. Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarda hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki, Bingöl'deki katliamlardan hiç bahsetmezler. İstanbul'da stadyumun hemen yanında 41 şehidimizden bahsetmezler."



ANNELERİN FENDİ TERÖRİSTLERİ YENDİ

ERDOĞAN, "Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. 100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor. Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri içinde aynı durum söz konusu olacak. Tüm dünyayı bu Diyarbakır'daki annelerin haklı duruşuna destek vermeye davet ediyorum."



ERDOĞAN'DAN "ROMAN AÇILIMI" GENELGESİ

ROMAN vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.