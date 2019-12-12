Yaptırıma karşı İncirlik kartı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin olası Türkiye yaptırımı için, “İncirlik de Kürecik de gündeme gelebilir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum. Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz” şeklinde konuştu

Canlı yayında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, Libya ile imzalanan Akdeniz Anlaşması'nın hukuka uygun olduğunun altını çizerek, "Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. Kıta sahamıza izinsiz girilirse engelleriz" dedi. Çavuşoğlu, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mahkeme gibi karar veremeyeceğini söyledi.

O ZAMAN KARAR VERİRİZ

Çavuşoğlu, F-35 ile S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağlantı olmadığını ifade ederek, F-35 alınamaması halinde alternatiflere bakmak durumunda kalacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, ABD'den yaptırım kararı gelmesi halinde "Gündeme İncirlik de Kürecik de gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongrenin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz, o zaman karar veririz" ifadelerini kullandı.

YPG'YE YARDIM SUÇ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD halkının parasını YPG'ye verilen yardımlara harcamak istemediğini belirterek, "ABD'nin YPG'ye öyle veya böyle verdiği her yardım, esasen bir suçtur. Bu terörizmin finansmanına girer. O nedenle ABD, YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu kabul etmesine rağmen belgelerde yer almasına karşı çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.



BAŞKAN ERDOĞAN HIRVATİSTAN'A GİDECEK

ÇAVUŞOĞLU, Başkan Erdoğan'ın Hırvatistan'ı ziyaret edeceği, kendisinin de 2020'de bu ziyaret öncesinde Hırvatistan'a gideceği bilgisini paylaştı.