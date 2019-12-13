“Asansör talimatını Kılıçdaroğlu mu verdi?”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını söyledi. Dağ "CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere dayatılan anlaşmalar 'talimat' olarak algılatılmaktadır. Parti genel merkezinde organize edilen bu sistemden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıdır? Bu talimat, başkanlara bizzat iletilmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından mı gönderilmiştir? CHP'li yöneticilerin partiye havuz oluşturmak, para toplamak iddiasıyla kapı kapı gezdirdiği şirket gerçekte kime aittir? Dayatma ve talimatların gelmeye devam edeceği aşikardır. Bu zihniyet, er ya da geç kamuoyunun vicdanında duvara toslayacaktır" ifadelerini kullandı.