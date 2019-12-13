  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > “Asansör talimatını Kılıçdaroğlu mu verdi?”

“Asansör talimatını mu verdi?”

“Asansör talimatını Kılıçdaroğlu mu verdi?”
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Genel Başkan Yardımcısı ve , Genel merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel merkezi tarafından belediyelere yönlendirilen asansör kontrol şirketinin başkanlara baskı yaptığını söyledi. Dağ "CHP'li yöneticiler eliyle belediyelere dayatılan anlaşmalar 'talimat' olarak algılatılmaktadır. Parti genel merkezinde organize edilen bu sistemden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mıdır? Bu talimat, başkanlara bizzat iletilmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından mı gönderilmiştir? CHP'li yöneticilerin partiye havuz oluşturmak, para toplamak iddiasıyla kapı kapı gezdirdiği şirket gerçekte kime aittir? Dayatma ve talimatların gelmeye devam edeceği aşikardır. Bu zihniyet, er ya da geç kamuoyunun vicdanında duvara toslayacaktır" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Asansör talimatını Kılıçdaroğlu mu verdi?” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN