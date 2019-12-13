“Ayda 899 liraya ev sahibi yapacağız”

100 bin Sosyal Konut Projesi’nin detayları Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 10 peşinatın ardından aylık 899 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacaklarını ifade eden Erdoğan, Kanal İstanbul projesini eleştiren Ekrem İmamoğlu’na da “Sen otur işine bak” sözleriyle cevap verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek 100 bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Başkan Erdoğan açıkladı.

240 AY TAKSİT İMKANI

'17 yıldır sürdürdükleri şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklediklerini kaydeden Erdoğan, "Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 899 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.



BÖLGEYE GÖRE EV

Yapılacak evlerin mimarisi hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "Karadeniz'de Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılmakta. Marmara bölgesiyle alakalı ise; Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olması nedeniyle bu bölgede hem geleneksel hem de modern yapılar yapıyoruz. Ege'nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeleri orada yapacağız. Akdeniz'e gelince, iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileriyle Akdeniz mimari kültürü burada da yaşatılmaktadır" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında imzalanan protokol ile her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı.



BAŞVURULAR 15 ARALIK İLE 15 OCAK ARASINDA ALINACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitter hesabından yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projede başvuruların 15 Aralık 2019'da başlayıp 15 Ocak 2020'de sonlanacağını bildirdi. Albayrak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak" ifadelerini kullandı.



PROJENİN İLK ADIMI İÇİN İMZALAR ATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında imzalanan protokol ile her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atıldı.



"İZMİR KADİFEKALE'DE REZİLLİK ÜZERİNE REZİLLİK"

KIRSALDAN göç edenlerin denetimsizlik neticesinde şehirlerin etrafına gecekondu tarzı sağlıksız yerleşim yerleri kurduğunu anlatan Erdoğan, "Daha yeni Konya'da yığma bir gecekonduda üç tane çocuk öldü. Şimdi bunlara eyvallah etmek mümkün mü? Bir dönem İstanbul gibi şehirlerimizde devletin adeta hiçbir varlık gösteremediği gettolar, varoşlar türedi. Marjinal terör örgütleri bu bölgeleri militan devşirme aracı olarak kullandı. Aynı şekilde İzmir'de Kadifekale gecekondulardan geçilmiyor, hala öyle. Rezillik üzerine rezillik. Gecekonduları şehirle, gecekondu sahiplerini de devletle kucaklaştırmanın mücadelesini verdik. Dünyada bir çok ülkede yaşanan gecekondu probleminin çözümünde örnek oldu" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NA YANIT: 'SEN OTUR İŞİNE BAK'

BAŞTA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıkan isimlere cevap veren Erdoğan, "Şimdi Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye başkanları 'Kanal İstanbul buraya uymaz' diyor. Sen otur işine bak. En yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız. Kanal İstanbul Boğaz'ı çok ciddi bir felakatten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Bu projeyi rafa kaldırmayız. CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz" dedi.



CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Ardından ödüller sahiplerini buldu. BAŞKAN Erdoğan, "Türk pop-rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem, kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla 'Müzik' alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubuna ödülünü verdi.



'İNTİKAM İÇİN SALDIRIYORLAR'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Nobel Edebiyat Ödülü'ne tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenlere karşı kaleminden kan damlayanlara Nobel Ödülü verildi ve buna kimse sesini çıkarmadı. Mesela 100 bin İngiliz, Alman,Fransız'ı katleden birini öven kişiye Nobel verilse tekrarlanır mıydı? Hiç sanmıyorum" diye konuştu.



'İNSANLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN GEREKİRSE ZARAR DA EDERİZ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerini yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İkide bir çıkmış zarar ediyor diyor. Böyle bir şey yok da, insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka diyeceğin? Sen bu ülkede SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığın zaman vatandaşımıza verilecek ilaç yoktu. Sen SSK'yı yönetemedin ya. Biz kalkıp şehir hastaneleri gibi dev hastaneler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.