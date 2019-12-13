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Dengeleri değiştirecek anlaşma ’de

Dengeleri değiştirecek anlaşma BM’de
Giriş Tarihi: 13.12.2019

TÜRKİYE, Libya ile imzalanan ’de dengeleri değiştirecek Muhtırası’nın tescili için ’e () bildirimde bulundu.

TÜRKİYE, Libya ile imzalanan Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın tescili için Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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