‘Gaziemir Belediyesi halka yalan söylüyor’

GAZİEMİR'DE yaşanan çöp krizine AK Parti de dahil oldu. Çöp toplayacak şirketin alacaklarını iddia ederek kontak kapatması sonrası açıklama yapan Gaziemir Belediyesi'ne AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'dan sert tepki geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Atmaca, "Halka yalan söylüyorsunuz, Sarnıç piknik alanındaki kiracı firma ile çöp işini yapan firma aynı değil" dedi.

GAZİEMİR'DE yaşanan çöp krizine AK Parti de dahil oldu. Çöp toplayacak şirketin alacaklarını iddia ederek kontak kapatması sonrası açıklama yapan Gaziemir Belediyesi'ne AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'dan sert tepki geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Atmaca, "Halka yalan söylüyorsunuz, Sarnıç piknik alanındaki kiracı firma ile çöp işini yapan firma aynı değil" dedi.

'KILIF ARIYORLAR'

"GAZİEMİR Belediyesi'nin açıklaması, akıllara bir sürü soru işareti getirdiği gibi belediye başkanı ve ekibinin ne kadar yetersiz olduğunun da kanıtıdır" diyen Atmaca, "Firma sahipleri 9 aydır hak ediş ödemesi almadığını iddia etmekte, başkan ve başkan yardımcısı Necati Kırmaz'ın ve Temizlik İşleri Müdürü'nün dahi kendileri ile görüşmediğini, randevu vermediklerini iddia etmektedir. Gaziemir halkına karşı suçu belediye başkanı ve başkan yardımcısının işlediği ortadadır. Firma ile görüşmeyeceksiniz, sonra da firmanın Gaziemir halkına karşı suç işlediğini söyleyeceksiniz. Belirtilen arazinin tekrar halka açık piknik alanı olarak kullanılacağı firmaya iletilerek alanı tahliye etmesi istenmiştir. Belediye Başkanı Halil Arda hukuksuz bir işlemi de burada bize göstermiştir. Sarnıç piknik alanı ile bu firmanın ne alakası var? Yapmış olduğu hukuksuzluğa yine bir kılıf arama peşine düşmüştür. Yapacağımız araştırmaların sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.