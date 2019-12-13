Pakistan'ın pilotlarını Türk mühendisler eğitecek

Türk mühendisler, Pakistan'ın kurduğu Havacılık Akademisi'nde eğitim verecek. Tamamı Türk mühendis ve teknisyenlerin eseri olan ürünler, yıllarca Pakistan'da kullanılacak.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisindeki başarıları dünyaya yayılırken, kardeş ülke Pakistan da Türkiye ile savunma sanayi alanındaki ilişkilerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Pakistan'daki uluslararası ihalede, uçak teknisyeni eğitim ekipmanları alımı projesini Amerikalı AVOTEK ve AEROTRAIN ile Avrupa'nın önde gelen firmaları ile yarışan Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) üyelerinden Yöntem Teknoloji ve Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

EĞİTİMLER 2020'DE BAŞLAYACAK

Böylece Yöntem Teknoloji, Pakistan'ın "Uçak Teknisyeni Yetiştirme Altyapı Projesi" kapsamında Havacılık Akademisi'nde Pakistanlı pilotları eğitecek. Haziran 2020'de başlayacak eğitimlere ilk etapta 30 personel katılacak. Katılımcısı sayısı daha sonra kademeli olarak artırılacak.

"Yerli üretim yapan Yöntem Teknoloji yarışı kazanan firma oldu"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Türkiye'nin savunma sanayisinde ana stratejilerinden biri olan yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Yöntem Teknoloji tarafından Türkiye'de üretilen, Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeği ile hayata geçen sistem ve ürünlerin dost ve kardeş Pakistan'ın hizmetine sunulacağını belirten Keleş, "Pakistan hükumeti tarafından ilk kez kurulacak olan Havacılık Akademisi için aylar süren çalışmalar sonucunda Yöntem Teknoloji ile beraber tüm dünya ülkelerinden birçok firma başvurmuş olup, yetkililerin detaylı incelemeleri sonucu Türkiye'den bu alanda yerli üretim yapan Yöntem Teknoloji yarışı kazanan firma olmuştur." dedi.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE DE DESTEK OLACAK"

Yöntem Teknoloji Genel Müdürü Emre Uzar ise Pakistan'ın uçak teknisyenlerini Türk mühendislerin eğitecek olmasının Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne de destek olduğunu kaydetti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) kurallarına uygun simülatör ve eğitim setleri ve bunlara ilişkin teknisyen yetiştirme esaslarında Türkiye deneyimlerini Pakistan ile paylaşacağının altını çizen Uzar, "Türkiye artık savunma sanayi teknolojilerini ihraç eder hale gelmiştir. Hedefimiz ürünlerimizi daha da geliştirip teknoloji ve eğitim alanından Türkiye'yi bir dünya lideri haline getirmektir." diye konuştu.

AA