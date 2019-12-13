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Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili soruşturması: 64 gözaltı kararı

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturması: 64 gözaltı kararı

13.12.2019, 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019,09:11

Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü () mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

AA

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