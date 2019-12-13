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Yerli ’lar bu kez ihracatın önünü açıyor

Yerli TOMA’lar bu kez ihracatın önünü açıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Savunma Sanayisi bünyesinde özgün olarak tasarlanıp üretilen Ejder , yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. NUROL Makine tarafından üretilen araçlar, Kuveyt’teki ve ’nda ( 2019) sergilendi.

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde üretilen Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), ihracat yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. Nurol Makina, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle katıldıkları Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) ülkenin özel harekat polisi tarafından kullanılan Ejder TOMA aracıyla boy gösterdi. Bu TOMA'yı 4 ülkenin kullandığını belirten yetkililer, "Önümüzdeki aylarda da ihracatımız sürecek" dedi.
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