Yerli TOMA’lar bu kez ihracatın önünü açıyor

TÜRK Savunma Sanayisi bünyesinde özgün olarak tasarlanıp üretilen Ejder TOMA, ihracat yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. NUROL Makine tarafından üretilen araçlar, Kuveyt’teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı’nda (GDA 2019) sergilendi.

TÜRK savunma sanayisi bünyesinde üretilen Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), ihracat yolculuğunu başarıyla sürdürüyor. Nurol Makina, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle katıldıkları Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda (GDA 2019) ülkenin özel harekat polisi tarafından kullanılan Ejder TOMA aracıyla boy gösterdi. Bu TOMA'yı 4 ülkenin kullandığını belirten yetkililer, "Önümüzdeki aylarda da ihracatımız sürecek" dedi.