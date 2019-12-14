Başkan Erdoğan, aile dostunun cenazesinde

Cuma namazını İstanbul’da kılan Başkan Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı. Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, yaşlı bir kadının elini öptü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kıldıktan sonra aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı. Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan kontundan çıktı. Erdoğan Cuma namazı için yine Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Cami'ne geçti. Erdoğan namazın ardından, aile yakını olan Nusret Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.



Tanıdığı büyüklerinin elini öpen Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.



Erdoğan cami çıkışında çevrede bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

MÜSLÜMAN DÜNYASI İÇİN MALEZYA'DA KRİTİK BULUŞMA

MALEZYA'NIN ev sahipliğinde 18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'nde İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı zirvede, Katar Emiri Şeyh Al Thani, İran lideri Hasan Ruhani, Endonezya Başkanı Joko Widodo ile Pakistan Başbakanı İmran Han da yer alacak.