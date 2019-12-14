Konak’taki gökdelen projesiyle ilgili olumsuz görüş bildiren ve “İçimize sinmiyor” diyen Abdül Batur’un Başkent Üniversitesi’nin Halkapınar’daki hastane arsasına ekstradan 2.5 kat imar izni verdiği ortaya çıktı. AK Partililer,“Bu nasıl içine sindi başkan?” diye sordu

İzmir'de Zorlu Holding tarafından Pasaport'a yapılmak istenen projeye şiddetle karşı çıkan Konak Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Abdül Batur'un büyük bir çelişkisi ortaya çıktı. Batur'un Zorlu'nun projesi için "Bu proje Konak'a hançer gibi saplanacak. İçime sinmiyor. Hukuki olarak ne yapılabilirse yapacağım" açıklamasını yaptığı aynı meclis toplantısında CHP Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı olduğu Başkent Üniversitesi'nin Halkapınar'daki 13 dönümlük hastane arsasına ekstradan 2.5 kat imar izni verdiği ortaya çıktı. Üniversitenin bu arsada 22 bin metrekare olan imar hakkı bir anda 55 bin metrekareye yükseldi. Bu arada Konak Belediyesi'nin üniversiteye ait bu arsanın 3'te 1 hissesini bu imar artışı yapmadan 1 yıl önce Başkent Üniversitesi'ne sattığı da ortaya çıktı.



AK Partili Hakan Yıldız, Batur'un çelişkisini Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç'e anlattı.



'30 MİLYON LİRA ZARAR'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Konak Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Hakan Yıldız, yapılan bu düzenlemenin arkasında inanılmaz bir rant olduğunu öne sürdü. "Belediye, bu arsadaki hissesini geçen yıl değil de bu son imar artışını sağladıktan sonra satsa kasasına 30 milyon lira daha fazla para girecekti. Yani o gün 18 milyon liraya satılan hisse bugün 46-48 milyon liraya çıktı" diyen Yıldız, "Biz eleştirince Başkan Batur, proje için 'Kamu yararı var' dedi. Kamunun buradaki zararı 30 milyon lira. Bir yandan bu özel üniversiteye böyle bir imar artışı hakkı sağlayacaksın, diğer yandan da Zorlu'nun kazanılmış imar hakkına karşı çıkıp oradaki emsali düşürmeye çalışacaksın. Bu nasıl bir anlayış?" dedi. Batur'a "Bu nasıl içine siniyor?" diye seslenen Yıldız, "Bu büyük bir çelişkidir. Zorlu'nun inşaatı 31 bin 500 metrekare olacak. Oysa burada bir kalemde 33 bin metrekare fazladan hak veriyorsun" diye konuştu.



Konak Belediyesi'nin Başkent Üniversitesi'nin hastane arsasına 2.5 kat ekstra imar izni verdiği öğrenildi.

'SATARSA NE OLACAK?'

Başkent Üniversitesi'nin özel bir vakıf üniversitesi olduğuna da dikkat çeken Yıldız, "Üniversite bu arsayı yeni imar kazanımlarıyla birlikte çok daha yüksek bir fiyata özel bir hastaneler zincirine satabilir. O zaman ne olacak? Bu arsa özel sektöre geçecek. Böyle kamu yararı olur mu? Bu imar artışını AK Partili bir belediye başka bir vakıf için yapsaydı CHP'liler hemen yaygara koparırdı. Konak'ta yasal zorunluluk olmasına rağmen belediyenin bir kadın sığınma evi bile yok. Burada oluşan zararın yarısına bir kadın sığınma evi yapabilirdi. Gelsinler Konak'ta kadın sığınma evi yapsın, o zaman ben de buna gönül rahatlığıyla evet diyeyim" ifadelerini kullandı.



BATUR: KENTE YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ

KONAK Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni imar düzenlemesinin kabul edildiği meclis toplantısında gelen eleştirileri cevaplamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 1/5000'lik plana göre çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Batur, "Hisse dediğiniz şey ihdas. Yani yapılan plan çalışmaları içinde belediyeye pay çıkarılması. Belediyenin orada bir tapusu yok, sadece ihdası var. Burada kar-zarar hesabı yapılıyor. Belediye kar-zarar kuruluşu değil. O dönemdeki meclis üyesi arkadaşlarımız değerlendirmiş ve onun karşılığında olan rakamı belediyemiz de tahsil etmiş" ifadelerini kullandı.



"İZMİRLİNİN ÇIKARI GÖZETİLMELİYDİ"

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan, kentte yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan imar planlarında bu şekilde çifte standart uygulanmasının şehre büyük zarar vereceğini söyledi. İzmir'de belediyelerin yaptıkları bu tür uygulamalarda kamu yararını düşünmediğini ifade eden Çalışkan, "Belediye burada imar artışı yaptıktan sonra hissesini satsaydı kazanan Konak halkı olacaktı. Ancak, bunun adeta göz göre göre yapılması akıllarda soru işaretleri oluşturuyor" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

"ODALAR HABERAL İÇİN NEDEN SUSUYOR?" YAZISI İÇİN TIKLAYIN