MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı Gelecek Partisi hakkında MHP'den sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.

Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır.

Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır."