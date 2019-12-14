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'den hakkında sert tepki

MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki

14.12.2019, 14:26

'nun kuracağı hakkında 'den sert bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı , "Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır.
Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştır.
Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır."

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