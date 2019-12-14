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‘Osmanlı torunu’ iktidara geldi

‘Osmanlı torunu’ Boris Johnson iktidara geldi
Giriş Tarihi: 14.12.2019

’ya dayanan Johnson’ın seçimi düğümünü çözdüğü için kazandığı yorumları yapıldı.

İNGİLTERE'DE erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti iktidar oldu. 364 sandalye alan Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek tek başına iktidara geldi. Soyu Osmanlı'ya dayanan Johnson'ın seçimi Brexit düğümünü çözdüğü için kazandığı yorumları yapıldı.
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