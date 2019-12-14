“PKK’dan kaçmak isteyen çok kişi var”

TERÖR örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemine katılan ailelerden Hatice Ceylan, oğlu Cafer'e kavuştu. Anne Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldığı eyleminin 99'uncu gününde oğlunun kavuşma mutluluğunu evini ziyaret eden yakınlarıyla paylaştı.

TERÖR örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemine katılan ailelerden Hatice Ceylan, oğlu Cafer'e kavuştu. Anne Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldığı eyleminin 99'uncu gününde oğlunun kavuşma mutluluğunu evini ziyaret eden yakınlarıyla paylaştı. Kendisini evinde ziyaret eden yakınlarıyla görüşen Cafer Ceylan, terör örgütü PKK'dan kurtulmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendisi gibi bir çok kişinin terör örgütünden kaçma isteklerinin olduğunu söyledi.

'FIRSAT ARIYORDUM'

Ceylan, dağda bulunanların kaçması için çağrıda bulunarak, "Kaçmaya çoktan karar vermiştim. Gelmek için sadece fırsat arıyordum. Geleceğimi ailemle de konuştum. Ailem buna fazla inanmadı. İlk fırsatı bulduğum gibi kaçıp geldim buraya. Ailemin HDP önünde yaptığı eylem etkiledi beni. Annemi gördüğümde daha çok etkilendim. Kararımı ısrar etmeye daha çok yardımcı oldu. İnsan her şeyi göze alırsa gelmesi zor olmaz. Ama korkarak gelirse çok zorlanır. Kaçmak isteyen çok kişi var ama fırsat bulamıyorlar. İnsan ancak yaşayarak bunu anlayabilir" diye konuştu.