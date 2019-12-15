Gökdelene iptal şoku!

Pasaport’a yapılması planlanan ve büyük tartışmalara neden olan gökdelen projesiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in Konak Belediye Başkanı Batur ile görüşerek proje ruhsatının iptali için çalışma başlattığı açıklandı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u karşı karşıya getiren Pasaport'taki gökdelen projesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Batur ile görüşen Soyer'in, Konak Belediye Meclisi'nin 1/1000'lik planı iptal etmesi halinde, bu kararı Büyükşehir Meclisi'nin onayına sunacağı bildirildi.

İZMİR'İN KALBİNE HANÇER

Söz konusu proje, Zorlu Holding'in proje alanındaki eski tütün depolarını yıkmaya başlamasının ardından kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaya başlamıştı. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) projeye karşı çıkarken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da "Bu gökdelen İzmir'in kalbine hançer gibi saplanacak. İçime sinmiyor" demişti. Soyer ise, daha önce söz konusu proje için "Kazanılmış hakları... Yatırımcıyı küstürmemek lazım, burnundan getirmemek lazım" açıklaması yapmıştı. Soyer'in bu açıklamasının ardından tartışma daha da alevlenmişti.



MECLİS ONAYINA SUNULACAK

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nden dün akşam saatlerinde sürpriz bir açıklama geldi. "Tunç Soyer, tartışmalı gökdelen projesinin özellikle Kadifekale olmak üzere kent siluetini bozacağının ve hukuki süreçlerin henüz tüketilmediğinin anlaşılması üzerine ruhsatın iptali hakkında gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı" denilen açıklamada, "Tunç Soyer gökdelen ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000'lik Uygulama İmar Planı'nın iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep etti. Soyer, Konak Belediyesi Meclisi'nin ilgili planı iptali etmesi halinde İzmir Büyükşehir Meclisi'ni olağanüstü toplanmaya çağırarak bu kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı" denildi.



AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR HIZAL: TUNÇ SOYER ÇARKINI BİR KEZ DAHA YAŞADIK

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gökdelen tartışmasında çark ettiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Daha önce örneğini çokça yaşadığımız 'Tunç Soyer çarkı'nı bir kez daha yaşamış olmak bizleri şaşırtmadı" dedi. Hızal, "Kendisi bu süreçte 'Konak Belediyesi ruhsat vermiş, Büyükşehir onaylamış. Ben bu işin neresindeyim? Benim bunu değiştirmeye yetkim yok. Bununla ilgili popülizm yapamam gibi söylemlerde bulundu. İş bilmez bir tavırla böyle pervasız cümleler kurmak yerine kendisi unutmamalıdır ki İzmir'le ilgili her konunun muhatabıdır" dedi.