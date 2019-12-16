  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ABD takviye güç göndermeyi sürdürüyor

takviye güç göndermeyi sürdürüyor

ABD takviye güç göndermeyi sürdürüyor
Giriş Tarihi: 16.12.2019
ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına Irak üzerinden takviye güç gönderdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, önceki gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke'nin güneyindeki Deyrizor'da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı. BU AY İKİNCİ KEZ 100 TIR'dan oluşan lojistik konvoyda 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü araçların yer aldığı aktarıldı. ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor'daki petrol sahalarına göndermişti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD takviye güç göndermeyi sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN