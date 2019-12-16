ABD takviye güç göndermeyi sürdürüyor

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına Irak üzerinden takviye güç gönderdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta konuşlu ABD unsurları, önceki gece El Valid sınır kapısı üzerinden Haseke'nin güneyindeki Deyrizor'da bulunan petrol sahalarına sevkiyat yaptı. BU AY İKİNCİ KEZ 100 TIR'dan oluşan lojistik konvoyda 4x4 pikaplar, ambulanslar, minibüsler ve akaryakıt yüklü araçların yer aldığı aktarıldı. ABD ordusu, 4-5 Aralık'ta da El Valid ve Simalka sınır kapılarını kullanarak personel taşıyıcı zırhlı araçlar, 4x4 pikaplar, iş makineleri ve kapalı kasalı yaklaşık 150 tırı Deyrizor'daki petrol sahalarına göndermişti.