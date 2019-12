Bay kemal yalan söyleme, dürüst ol

Baskan Recep Tayyip Erdogan katıldığı ortak yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroglu’na tepki gösterdi: Tank palet fabrikasını sattınız diyor, ne satması! Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC’ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyasetiyle ilgili, "Tank palet fabrikasını sattınız diyor, ne satması! Yalan söyleme dürüst ol, doğru konuş. Buranın işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Satış yok ama adamda yalan bol" dedi. "Bunlar yıllar yılı siyaset yapmadılar. Tam aksine millet düşmanlığı yaptılar" şeklinde konuşan Erdoğan, "Siyaset dışı vesayet unsurlarından medet umdular. Bu millet hizmet bekliyor. Bu millet kendisine efendilik yapanlardan hoşlanmıyor. Biz milletimize efendilik değil hizmetkâr olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



SEVR TERS YÜZ EDİLDİ

Yaptıkları çalışmalarda özellikle Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında kısa bir süre önce bir mutabakat muhtırası imzalandığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk. Bunu son NATO Zirvesi'nde de Miçotakis ve heyetiyle, şahsım ve heyetim olmak üzere yaptığımız görüşmede kendilerine söyledik. Onlar hala belli beklentiler içinde. Dedik ki biz her şeyi uluslararası hukuka dayalı olarak yapıyoruz. Bundan sonra da uluslararası hukuka göre attığımız adımları atmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'i, uluslararası hukuku ve Türkiye'nin haklarını hiçe sayarak paylaşıma girenler, attığımız adımdan tabii ki rahatsızlık duyuyorlar. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Haklı bir adımla biz bunu boşa çıkardık. Daha da ileri gideceğim. Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda" şeklinde konuştu.



ERDOĞAN'DAN ABD'YE REST: İNCİRLİK VE KÜRECİK'İ KAPATIRIZ!

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını sözde 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarısıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır" dedi. Türkiye'nin gerektiğinde yaptırımlarda bulunabileceğini ifade eden Erdoğan, "ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Amerika'da Kızılderililerle ilgili bunu söylememek mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.



'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ SÖZÜNÜ HEP DUYACAKSINIZ'

Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü her zaman duyacaksınız. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı tamdır. 4 milyon insana bakıyorsunuz, okutuyorsunuz, sağlığıyla ilgileniyorsunuz. Oralarda gözeler varmış. Sınır bölgelerinde. Aynel Arab, Rasulayn'da. Bundan dolayı bunun adını Barış Pınarı koyalım dedik. İnşallah bu Barış Pınarı noktasında kararlılıkla mücadelemizi sürdürürüz. Çok uzun süre olmasa dahi burada eninde sonunda neticeye varırız.