Beyza sözünü tutuyor

Aydınlı sporcu Beyza Baysan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz Şubat ayında miting için geldiği Aydın'da kendisini ziyaret eden 12 yaşındaki Beyza'dan büyük başarılar beklediğini ifade etmişti. İKİ ŞAMPİYONLUK GELDİ BU ziyaretle birlikte motive olan milli sporcu Beyza, Başkan Erdoğan'a başarı sözü vermişti. ÇOK sevdiği Başkan Erdoğan'a verdiği başarı sözünü yerine getirmek isteyen Beyza, büyük bir azim gösterdi. Antrenmanlarını aksatmadan büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren Beyza, geçen Haziran ayında Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası'na katıldı. Beyza, 44 kilo Yıldızlar Kategorisi'nde şampiyon oldu ve Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda Aydın'ı temsil etti. Beyza, büyük heyecana sahne olan turnuvada da 46 kiloda şampiyon oldu.Önce Türkiye, daha sonra da Avrupa şampiyonluğu elde eden Beyza, büyük sevinç yaşadı. Aydın'ın gururu olan Beyza, başarı sözü verdiği Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla birincilik kürsüne çıktı. Erdoğan'ın spor ve sporcuya büyük destek olduğunu kaydeden Beyza, "Bana olan güvenini boşa çıkarmamak için antrenörlerim sayesinde çok iyi çalıştım. Her geçen zaman daha iyi olacağım ve daha büyük şampiyonluklar getireceğim" diye konuştu.■ İHSAN KARATAŞ