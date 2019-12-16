CHP’li kadın vekiller eylemin dozunu abarttı

TBMM Genel Kurulu'nda süren 2020 Bütçe Görüşmeleri'nde söz hakkı alan CHP'li kadın vekiller, Şili'de başlayan ve tüm dünyada kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzleri protesto amacıyla yapılan dansı elleriyle masalara vurarak canlandırdı. Ellerinde Katledilen Münevver Karabulut gibi kadınların fotoğraflarını da taşıyan vekiller, eylem esnasında skandal sözlere imza attı. "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan" diyerek, söz konusu kesimleri suçladı.



'PROVOKATİF AMAÇLI'

YAPILAN hakaret dolu protestonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili söz aldı. "Kadına karşı işlenen suçların hükümet olarak ilk biz karşısındayız" diyen Soylu, "Söz konusu dans maalesef kadına suçlara karşı tepki göstermekten ziyade provokatif amaçlar içeriyor. CHP, 'tecavüzcü polis' desin böyle bir şey olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.



■ TÜLAY CANBOLAT