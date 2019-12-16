Cumhur İttifakı en iyi Denizli’de uygulanıyor

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, AK Parti-MHP ittifakının en iyi uygulandığı ilin Denizli olduğunu söyledi. 2014’te Çal’ı aldıktan sonra ittifakla birlikte 2019’da Buldan’ı da kazanarak yüzde 100 başarı elde ettiklerini belirten Birtürk, “Bu birliktelik uzun yıllar sürecek” dedi

Denizli MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, seçim dönemini ve partisinin AK Parti ile yaptığı Cumhur İttifakı'nı Yeni Asır'a anlattı. Seçimlerde büyük başarı elde ettiklerini aktaran İl Başkanı Birtürk, "AK Parti ve MHP olarak ittifakın gerektirdiği bütün sorumluluklarımızı harfiyen yerine getiriyoruz. Çok güzel bir hava yakaladık. AK Parti'nin tüm organlarıyla partimiz bir bütün olarak çalışıyor. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam edeceği kanısındayım" dedi. İl Başkanı Birtürk, Yeni Asır Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.



50 YILLIK MHP'LİYİM

Denizli'de herkesin bildiği tanıdığı bir siyasetçisiniz. Kaç yıldır siyasetin içindesiniz?

Dört yıldır İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Ancak 50 yıldır MHP'nin içindeyim. İstanbul'da ülkü ocaklarının kuruluşunda yer aldım. 1979 yılında MHP Gençlik kollarında görevler aldım. İl genel meclisi üyeliklerinde bulundum. Partimin her kademesinde aktif görevlerde bulundum. Ölene kadarda partimin emrindeyim.



AK Parti ile yapılan ittifakta tabandan aykırı sesler geldi mi? Partililere ittifakı anlatmakta zorlandınız mı?

Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, 'Cumhur İttifakı' adı altında çok yerinde uzun yıllar devam edeceğinden emin olduğumuz bir güç birliğine gitti. Başkanımızın da belirttiği gibi bizim ittifaktan siyasi bir beklentimiz yok. Biz ittifaka Türkiye bekası için ortak olduk. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye'de AK Parti-MHP ittifakının uygulandığı en iyi il Denizli'dir. Seçim zamanları MHP ve AK Parti teşkilatları birlikte görev aldı. Gece gündüz birlikte çalıştı. Seçimler geride kaldı ancak bizim birlikteliğimiz hala devam ediyor. Toplantılarda etkinliklerde her yerde AK Partililerle birlikteyiz. Parti tabanımıza da ittifakı anlatmak zor olmadı. Yaşanan olaylar ortadayken, parti üyelerimiz ittifaka tam destek verdi.



DENİZLİLİ ANALİZ EDER

Yıllardır siyasetin içinde olan biri olarak Denizli'nin Türk siyasetindeki yeri nedir?

Denizli çok başarılı siyasetçiler yetiştirdiği gibi, birçok siyasi partinin başlama noktası olmuştur. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 1991 yılında ilk partisinin kuruluşunu Denizli'den başlatmıştır. Koray Aydın ilk muhalif toplantısını Denizli'de yapmıştır. MHP'ye muhalif kim çıktıysa Denizli'de biz karşısında dimdik durduk. Denizli'nin seçmeni olayları gelişmeleri, yakından takip eder. Adayları isimleri iyi analiz eder. Yapılan hizmetleri unutmaz. Tutulmayan sözleri de unutmaz. Hepsinin hesabını sandıkta sorar. Halkımızın partimize olan ilgisi sevgisi bizleri mutlu ediyor. Daha çok çalışmaya itiyor.



'BAŞKAN ZOLAN UFKU GENİŞ BİRİ'

Cafer Birtürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile ilgili soru üzerine, kendisiyle uzun yıllardır tanıştıklarını kaydetti. Birtürk, "Osman Zolan güleryüzlü, çok çalışkan, ufku geniş bir başkandır. Denizlimizde yaptığı hizmetler çok büyük. 19 ilçenin tamamında tam anlamıyla bir hizmet destanı yazma seferberliği başladı ve sürüyor. Osman Başkan tam bir hizmet aşığı. Yerelde çalışmalarda da hiçbir sıkıntı yok" dedi.





HASAN DURNA /ÖZEL RÖPORTAJ