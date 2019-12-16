FETÖ’cü general Caha herkesi tehdit etmiş

Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve davayı uzatma girişimi daha önce bir sanığın yazdığı mektupla ortaya çıkan FETÖ'cü eski tuğgeneral Erhan Caha'nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri, mahkemeye sunulan dilekçeyle belirlendi. Dilekçede Caha'nın yargılamayı yapan hakimlere ve öldürülen bir astsubayın intikamının alınması konusunda, "Hakimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak. Bir gün astsubayın intikamını alacağız" dediği belirtildi.