İlk İHA KKTC'ye iniş yaptı!

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan havalanan insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na indi. Bu karar ile birlikte bölgede faaliyet gösteren gemilerimiz 24 saat mesafe ve ikmal sıkıntısı yaşamadan izlenebilecek.

Türkiye'nin KKTC'ye gönderme kararı aldığı İHA'lardan ilki yola çıktı. KKTC'ye hareket eden Bayraktar TB2 tipi İHA'nın, Türkiye saati ile 10.00'da KKTC'ye vardı. Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bu dönemde Türkiye, Libya'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de önemli bir adımmış oldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

05.00'DA KKTC'YE HAREKET ETTİ

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu. İHA yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC BAKANLAR KURULU KARARI ALMIŞTI

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

KKTC'DEN AÇIKLAMA: BU KARAR TAMAMEN HUKUKİDİR

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin şunları söyledi: "Teknik mahiyette bir ünitenin kurulması aşaması başlamış durumda. Aynı zamanda da Türkiye'den teknik bir heyet görüşmelerini yapıyor. Bunlar tabi teknik detaylar. Önemli olan burada KKTC ve Türk Hükümeti'nin bu yönde bir karar almış olmasıdır. Bundan sonra buraya kaç adet İHA'nın geldiğinin veya geleceğinin önemi yoktur. Bu karar hukuki bir karardır. Zaten bu bölgede devam eden İHA operasyonu mevcuttu. Bu karar ile birlikte Bölgede TPAO'nın faaliyetlerini takip eden İHA'ların mesafe ve ikmal sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmiş oldu."