Kabineye ‘sosyal medyada takipçi’ analizi yapılacak

Türkiye'de siyasiler sosyal medyayı ve başta twitter'ı aktif olarak kullanıyor. AK Parti kulislerinden edinilen bilgiyle göre, bakanlar başta olmak üzere AK Parti kurmayların sosyal medyadaki etkinliği araştırılmaya başlandı. Türkiye'de sosyal medyadaki en etkili lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın takipçi sayısı 14 milyon 400 bin. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 milyon 650 bin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise 5 milyon takipçisi var. Bakanların takipçi profilinin analiz edileceği ve hangi yaş grubunun hangi bakanı takip ettiği, bakanların hangi icraatlarının hangi yaş grubu üzerinde etkili olduğunun araştırılacağı öğrenildi.