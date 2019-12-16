KKTC’ye gönderilen İHA’larda dikkat çeken detay!

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik kararın ardından Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, Geçitkale Havaalanı'na indi.

Gözleri bir kez daha Doğu Akdeniz'e çeviren bu adımın ardından, süreci yakından takip edenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de 'Geçitkale neleri değiştirecek?' sorusunun yanıtı oldu.

KKTC'YE İNEN İLK İHA DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÖREV UÇUŞUNA BAŞLADI

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, konuyla ilgili olarak TRT Haber'e konuştu. Oğuz, tüm bu yaşananların basit bir İHA uçuşu olmadığının altını çizerek, Türkiye'nin bu adımla sadece Rumlara değil Doğu Akdeniz'deki tüm aktörlere de çok güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

ZAMAN VE YAKIT AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ

Geçitkale'ye giden İHA'nın teknik ve jeostratejik açıdan farklı sonuçları olduğuna işaret eden Oğuz, "Teknik açıdan bakarsak her şeyden önce İHA'larımızın zaman açısından ciddi bir kazancı oldu. Türk İHA'ları gidiş-dönüş yaklaşık 8-10 saatlik bir süreyi görev yerine intikal için harcamaktansa asli görevi olan 'gözetleme' için kullanacak. Daha az yakıt ve daha az mesafe kat edilmesi, bakım-onarım için de avantajlı. Burada lojistik kazançtan da bahsetmek mümkün" şeklinde konuştu.