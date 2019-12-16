“Libya ile güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanlığı'na sunulan Libya Mutabakat Muhtırası ile ilgili kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Libya ile iki mutabakat zabtı imzalandığını anımsatan Çavuşoğlu, bunlardan birinin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ikincisinin de daha önce imzaladıkları askeri işbirliği anlaşmasının güncellenmiş halinin yeniden imzalanması olduğunu kaydetti. Askeri işbirliği anlaşmasının Meclis'te onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini aktaran Çavuşoğlu, "Asker gönderme ayrı bir şey. Cumhurbaşkanımız 'Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa değerlendiririz' demişti. Zaten Libya ile buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var" diye konuştu.



ONAYI ALINACAK

İlişkileri anlaşmanın yetkilendirdiği Trablus'taki tek meşru yönetim olan Sarac ile sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Mutabakat zaptı onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi.